I numeri confermano la grande efficacia del sistema di pressing del Torino di Mazzarri. Scopriamo ciò che dicono

L’account @calciodatato ha pubblicato un grafico relativo all’atteggiamento in non possesso delle squadre di Serie A. Questo grafico mostra quanti passaggi vengono concessi prima di rientrare in controllo del pallone.

Quanti passaggi concedono le squadre di Serie A prima di rientrare in possesso del pallone? Il Torino di Mazzarri, miglior squadra del campionato italiano, soltanto 3.35. 1.36 in meno della Juventus, 1.37 in meno della Roma e 1.43 in meno del Milan. pic.twitter.com/0xMu9kMd49 — CalcioDatato (@CalcioDatato) June 13, 2019

Come si può vedere, il Torino ha la riaggressione più efficiente del campionato. Recupera il pallone in media dopo 3.35 passaggi concessi gli avversari. Mazzarri ha creato una delle strutture difensive migliori della Serie A.