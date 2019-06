Torino in Europa League: l’ultima volta era andata così. 5 stagioni dopo granata di nuovo alla conquista del Vecchio Continente

Torino di nuovo in Europa League, a cinque anni dall’ultima partecipazione. La sentenza del TAS esclude il Milan e premia i granata che, per la seconda volta, accederanno alla competizione in seguito all’esclusione di un’altra società italiana. Nella stagione 2014/15 fu il Parma ad essere estromesso per il mancato ottenimento della licenza UEFA. Anche allora i granata allenati da Ventura entrarono dalla porta secondaria: terzo turno preliminare agevolmente superato contro gli svedesi del Brommapojkarna.

Poi il più combattuto playoff contro lo Spalato deciso da un gol di El Kaddouri. Superato da secondi il girone con Brugge, HJK e Copenhagen, Glik e compagni riuscirono nell’impresa di eliminare l’Athtletic Bilbao ai sedicesimi di finale grazie a un clamoroso 2-3 al Sanchez Pizjuan. Agli ottavi, infine, l’eliminazione per mano dello Zenit.