Torino, infortunio Baselli: i tempi di recupero del centrocampista

Torino, niente di grave per Baselli ma lo staff medico cercherà di curarlo al meglio in queste settimane di sosta

Un bellissimo e concreto Toro ieri è sceso in campo all’Olimpico contro un Napoli poco frizzante. Solo lontano parente di quello visto nelle prime apparizioni di questa stagione. Baselli ha fatto una delle sue migliori gare anche se poi al 25′ del secondo tempo è stato costretto ad uscire.

In verità il candidato a lasciare il campo era Lukic ma è stato proprio Baselli a chiedere il cambio a Mazzarri per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro, ancora non completamente ripresosi dalla gara del Tardini contro il Parma. In queste due settimane di pausa si cercherà di risolvere completamente il problema in vista del prossimo impegno con l’Udinese.