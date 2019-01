Handanovic ha compiuto una papera clamorosa sul gol di Izzo! Anche all’andata di Torino-Inter il portiere nerazzurro ne fece una – VIDEO

Al 35′ il Torino è passato in vantaggio contro l’Inter grazie ad un colpo di testa di Armando Izzo. Il difensore del Torino scavalca D’Ambrosio e (forse complice una sua deviazione), insacca in rete il gol dell’1-0! Il colpo di testa di Izzo però trova impreparato Handanovic che guarda il pallone finire in rete. Il portiere dell’Inter avrebbe potuto sicuramente fare di più sull’azione. Anche all’andata Handanovic fece una papera simile. In quel caso, uscì in modo avventato su Belotti che segnò il gol del 2-1. Una doppia papera che potrebbe costare molto al portiere sloveno.