Torino-Juve: corteo bianconero, rischio incidenti. E i granata rispondono con uno striscione

Sale la tensione per il derby della Mole. Torino-Juve: corteo dei tifosi juventini, i granata ‘avvisano’ i bianconeri con uno striscione

Aria tesa a Torino per il derby della Mole. Dopo le polemiche, a qualche anno di distanza, per gli striscioni bianconeri nei confronti di Superga, la curva bianconera ha esposto dei manifesti in città con una scritta emblematica: «Questa settimana i topi escono a cercare rogne, granata tornate nelle fogne», allegando un immagine con il numero 12 che sta a simboleggiare la maglia ritirata da anni dal club granata in onore della storica Curva Maratona. I bianconeri sono pronti a un corteo che partirà domani alle 17 da Piazzale Caio Mario, che dista 2,5 km dallo stadio Grande Torino, per recarsi poi a vedere la partita e c’è il rischio incidenti.

Non a caso è previsto il rafforzamento delle misure di ordine pubblico in vista della partita. Gli agenti di polizia presidieranno fin dal mattino lo stadio e il centro città. Intanto i tifosi granata hanno deciso di rispondere alla ‘provocazione’ juventina con uno striscione. I tifosi del Toro hanno replicato a bianconeri con uno striscione ‘minaccioso’: «Noi a cercare rogne… ma voi fatevi vedere… carogne!». Sale dunque la tensione per il derby della Mole.