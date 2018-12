Che spettacolo sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino. Poco prima del fischio d’inizio del Derby della Mole, i tifosi granata hanno sfoggiato sugli spalti una bella coreografia con su scritto “TORINO” in color granata-argento. Ai lati della scritta sono poi apparsi due grandi striscioni sui quali vi era disegnato lo stemma del toro, simbolo della città e dello stemma del Torino FC.

No awe, zero fear, on the pitch, we want 11 Bulls. #ForzaToro #TorinoJuventus pic.twitter.com/IAYegWKEHh

— Rob Gillman (@TorinoBlogger) December 15, 2018