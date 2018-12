Ronaldo segna dal dischetto il gol del vantaggio della Juventus e si rende protagonista di un gesto discutibile sul portiere del Toro, Ichazo – VIDEO

Al 25′ del secondo tempo, complice un brutto intervento di Ichazo ai danni di Mandzukic, la Juventus si guadagna un calcio di rigore che porterà in vantaggio i bianconeri. Dal dischetto si presenta infatti Cristiano Ronaldo che calcia a botta sicura trovando il gol del vantaggio della Juve. Il tiro di Ronaldo però, per poco non viene parato dal portiere del Torino, entrato in campo al posto di Sirigu. Ma a stupire è il gesto di stizza fatto dall’attaccante portoghese ai danni del portiere del toro. Una volta calciato il rigore, Ronaldo si precipita infatti su Ichazo dandogli una dura spallata. Ichazo si inalbera e per poco non arriva a scontrarsi con il portoghese. A vedere tutto c’è Guida che decide di ammonire l’attaccante bianconero per il gesto.