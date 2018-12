Poco prima del Derby della Mole tra Juventus e Torino, ci sono stati alcuni momenti di tensione: interviene la polizia – FOTO

A poche ore dall’inizio del match tra Torino e Juventus, si registrano già alcune situazioni difficili intorno allo stadio Olimpico Grande Torino. Alle 17.30, come ogni anno, è partito il consueto corteo dei tifosi della Juventus alla volta dello stadio, ma intorno alle 18.10, i tifosi bianconeri si sono scontrati con alcuni supporters granata. Gli scontri verbali sono avvenuti all’angolo tra via Filadelfia e corso Unione Sovietica, nel piazzale San Gabriele di Gorizia. Tra i tifosi c’è stato uno scambio di cori e di insulti, e per poco non si è arrivati allo scontro fisico. La polizia è perciò intervenuta immediatamente per evitare che la situazione degenerasse.