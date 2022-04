Torino, Cairo e Juric si godono i giovani: la linea verde funziona

La linea verde del Torino sta funzionando: Cairo e Juric si godono i giovani e contro lo Spezia abbiamo visto lampi di futuro

Il Torino si gode i giovani e la linea verde voluta anche da Juric sta pagando. Una stagione a stazionare a metà classifica e con la potenzialità di lavorare in ottica futura in casa granata.

Contro lo Spezia ottima la prova di Ricci in mezzo al campo, buona la prima da titolare per Seck e Pellegri con Juric può davvero fare il salto che gli si chiedeva da tempo. Non solo loro, ma i granata stanno lavorando per il presente e soprattutto per il futuro. Lo scrive Tuttosport.