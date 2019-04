La Maratona ha preso una dura posizione contro il Derby del 4 maggio: ecco il comunicato dei tifosi del Torino

La Curva Maratona ha esposto un duro comunicato in risposta alla decisione della Lega Serie A di disputare il Derby tra Juventus e Torino il 4 maggio. L’invito dei gruppi della Maratona è quello di disertare il settore ospiti dell’Allianz Stadium.

Ecco le parole del comunicato: «Vista l’indegna decisione della Lega di far disputare il derby il 4 maggio alle ore 15, in concomitanza con il 70° anniversario della tragedia di Superga. Ritenendo oltraggioso non permette al popolo granata di commemorare adeguatamente i caduti del Grande Torino. Il 4 maggio ci ritroveremo tutti al Filadelfia per onorare la memoria degli Invisibili nella loro Casa».