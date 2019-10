Torino, Mazzarri aspetta Lukic: è lui l’uomo in più dei granata

Torino, Lukic contro l’Udinese potrebbe raggiungere quota cinquanta presenze nel campionato italiano

Walter Mazzarri non può più fare a meno di Lukic. Il serbo infatti è diventato una colonna portante dei granata e a dimostrarlo ci sono i numeri: nel 2019 sono 13 le presenze da titolare e in queste gare il Toro non ha mai perso, ha vinto otto volte e pareggiato cinque.lukic

Lukic sta continuando a crescere anche con la sua Nazionale: oltre ad essere già presenza fissa in Under21 ora si sta prendendo anche i ‘grandi’. 45 minuti per lui nell’amichevole contro il Paraguay e la possibilità di scendere ancora in campo contro la Lituania. Nel mirino c’è già l’Udinese.