Torino: Mazzarri e l’intensità del pressing granata

Una statistica mostra l’intensità del pressing di Mazzarri. I granata hanno una fase difensiva molto aggressiva

Il Torino di Mazzarri si contraddistingue per effettuare una delle fasi di pressione più efficienti della Serie A. I granata sono soliti pressare a uomo a tutto campo, con un approccio molto aggressivo.

7.5 tra duelli, tackles ed intercetti per minuto di possesso avversario (1 ogni 8 secondi). Il Torino é la squadra con la più alta intensitá nel pressing della Serie A 18/19. pic.twitter.com/qTgymwpdQ3 — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 9, 2019

Come si vede nel grafico di Calcio Datato, il Toro l’anno passato è stata la squadra con la più alta intensità nel pressing. Effettua un cifra complessiva di 7.5 tra duelli, contrasti e intercetti per ogni minuto di possesso avversaria. Subito dopo l’Atalanta, un’altra squadra che si distingue per difendere in modo simile.