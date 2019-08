Torino, Mazzarri: «Millico? Testa bassa e lavorare, il ragazzo ha qualità»

L’allenatore del Torino Walter Mazzarri è convinto che Millico abbia tutte le carte in regola per far parte del gruppo granata

Dopo la decisione da parte della dirigenza di trattenerlo, arriva il commento di Walter Mazzarri in conferenza sul giovane Millico.

Ecco le parole del giocatore alla vigilia di Torino-Soligorsk: «Sicuramente è un giocatore che deve tenere la testa bassa e lavorare; ha tutte le qualità per fare parte di questo gruppo, ma non deve esaltarsi per le soddisfazioni che arrivano perchè la strada è ancora lunga».