Torino, Mazzarri: «Siamo autolesionisti. Che peccato»

Il tecnico del Torino Mazzarri ha analizzato la sconfitta contro il Parma in conferenza stampa: ecco le sue parole

Walter Mazzarri ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta subita al Tardini contro il Parma: «Commettiamo ingenuità assurde. Siamo autolesionisti, facciamo tutto da soli. Prendiamo questo risultato meritato e andiamo avanti, abbiamo sottovalutato la partita».

Il tecnico del Torino ha proseguito: «Se fossimo rimasti in undici, parleremmo di un’altra partita, comunque abbiamo giocato bene anche in dieci. È un peccato buttare via certe prestazioni per ingenuità così grosse».