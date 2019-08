Torino, Mazzarri: «Sorteggio Wolverhampton? Sono incavolato»

Il tecnico del Torino Mazzarri alla vigilia della sfida col Soligorsk sottolinea tutto il suo malcontento per il sorteggio col Wolverhampton

Nella conferenza stampa che precede Torino-Soligorsk, Walter Mazzarri si è alterato dopo le domande sul Wolverhampton, possibile avversario dei granata in caso di passaggio del turno in Europa League. Ecco le dichiarazioni.

«Sono già incavolato, perché i sorteggi vanno fatti a partite finite. Domani farò il massimo per far sì che i ragazzi non siano distratti».