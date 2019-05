Il Torino parte sul mercato: ecco la strategia sul futuro dopo l’incontro a Milano tra Cairo e Mazzarri. E i colpi in dirittura d’arrivo

Il Torino di Mazzarri riparte dal mercato. I primi colpi sono in via di definizione: Ola Aina e Ansaldi. Il primo verrà riscattato dal Chelsea per una cifra intorno ai 10 milioni, il secondo prelevato dall’Inter dopo il prestito biennale.

Il summit tra Cairo e Mazzarri è andato a buon fine: le strategie del futuro sono chiare ad entrambe le aprti. Nel mirino, 2-3 innesti di qualità: secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il Torino punta un jolly offensivo (che possa lavorare da trequartista e mezzala), un altro laterale e, eventualmente, una punta. Il secondo obiettivo sarà trattenere l’ossatura della rosa (13-15 giocatori).