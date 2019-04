Torino-Milan DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Torino-Milan, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

A Torino si gioca uno dei match più importanti di queste ultime giornate di Serie A. Il Torino arriva da un momento d’oro e vuole sfruttare l’incredibile spinta dei suoi tifosi per conquistare un posto nell’Europa che conta; dall’altra parte il Milan di Gattuso avverte la pressione della Roma, vittoriosa ieri contro il Cagliari, e sa di non poter perdere punti contro i granata.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Singo, Parigini, Damascan, Falque, Millico. Allenatore: Walter Mazzarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Castillejo, Piatek. Allenatore: Gennaro Gattuso

Torino-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.