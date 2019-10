Torino Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Grande Torino la settima giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(dal nostro inviato al Grande Torino) Deluse e desiderose di riscatto. Così si presentano in campo, per sfidarsi l’un l’altra, Torino e Napoli: granata in caccia dei tre punti dopo la sconfitta con polemiche a Parma lunedì sera, azzurri in cerca di rivalsa a tre giorni dal deludente pareggio a reti bianche a Genk in Champions League.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Torino Napoli MOVIOLA

La partita inizierà alle ore 18

Migliore in campo PAGELLE

Al termine del primo tempo

Torino-Napoli 0-0: tabellino

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lukic, Laxalt; Baselli, Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Iago Falque, Bonifazi, Berenguer, Millico, Meite, Djidji, Ola Aina. All. Mazzarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. A disp. Ospina, Karnezis, Malcuit, Callejon, Llorente, Elmas, Ghoulam, Younes, Tonelli, Gaetano, Milik. All. Ancelotti.

Arbitro: Doveri di Roma.