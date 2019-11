Torino: nessuno è preciso quanto Ansaldi nel cross

Ansaldi è decisivo nella rifinitura del Torino. Si tratta del giocatore del campionato che azzecca più cross ogni 90′

Verdi per ora non è riuscito a cambiare struttura tattica al Torino. Il grosso della rifinitura granata continua ad arrivare tramite cross e lanci lunghi, con le corsie esterne che continuano quindi ad essere il principale sfogo.

Ansaldi è quindi determinante per la fase offensiva del Torino, con l’argentino che catalizza sul suo lato buona parte della manovra. Un dato significativo: l’ex Genoa è il giocatore che effettua più cross azzeccati ogni 90′ dell’intero campionato, 3. Segno di come oggi il Toro non possa fare a meno di lui.