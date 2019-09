Torino, Nikolas Nkoulou ancora fuori dalla lista dei convocati di Mazzarri. Il difensore non partirà per Genova con la squadra

Nikolas Nkoulou è tornato nella giornata di martedì ad allenarsi col resto dei compagni dopo la vicenda che l’ha riguardato in prima persona. Il difensore, tuttavia, non è ancora pronto per scendere in campo.

Il tecnico Mazzarri, infatti, non l’ha inserito nella lista dei convocati che partiranno alla volta di Genova per affrontare la sfida con la Sampdoria. Così il tecnico motiva la sua scelta: «Potevo già portarlo con noi se fossimo stati in emergenza. Lui è stato ad allenarsi in disparte 23 giorni, e non può avere la condizione del resto della squadra».