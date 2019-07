Torino, obiettivo per la prossima stagione: servire meglio Belotti

Il Torino ha bisogno di migliorare nella rifinitura centrale il prossimo anno, per esaltare Belotti. Analisi tattica

Nell’ultima stagione, Belotti ha dimostrato una generosità incredibile nonostante un contesto forse non ottimale per un finalizzatore come lui. I numeri aiutano mostrare la sua mediocre pericolosità in zona gol. Appena 10 reti su azione, con la scarsa media di 0.34 gol attesi ogni 90′ (tanto quanto Iago Falque, per intendersi).

Insomma, per crescere ulteriormente il Torino dovrà migliorare nella rifinitura, soprattutto quella centrale. Nella prima stagione europea, il Gallo dovrà essere messo nelle condizioni di incidere.