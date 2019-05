Le parole di Ernesto Paolillo, uno dei padri del Fair Play Finanziario, sul possibile ripescaggio del Torino

Ernesto Paolillo, ex dirigente ed esperto di Fair Play Finanziario, ha parlato a Tuttosport del ‘caso Milan’: «E’ naturale una sanzione per il Milan, è evidente che possa esserci l’esclusione dall’Europa per i rossoneri. A meno che non vengano presentate motivazioni o istanze straordinarie».

Il Torino ha molte speranze di andare in Europa: «Ogni nazione ha un certo numero di club, stabilito, che devono partecipare alle varie competizioni. Se una società non ha i requisiti per accedervi, subentra la prima arrivata dietro che li abbia. In questo caso, il Torino».