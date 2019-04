Il pareggio di Baselli contro la Fiorentina non basta: la sfida con la Samp risulta già decisiva per il Torino in Europa

Il Torino non riesce a passare a Firenze. Continua così il trend negativo dei granata in trasferta contro la Fiorentina. Un trend che continua dal 1976 (ultima vittoria del Torino al Franchi). I granata, dopo il passo falso contro il Bologna in casa, portano a casa solamente un punto in due partite. Punti che pesano in chiave Europa, soprattutto considerando che Sampdoria, Atalanta e Lazio stanno andando a gonfie vele in campionato.

Attualmente, con il pareggio di oggi, il Torino va a quota 45 punti raggiungendo i blucerchiati. E proprio questi ultimi saranno i prossimi avversari dei granata nel turno infrasettimanale di Serie A. Considerando che alla fine del campionato mancano solo 9 partite, la partita di mercoledì contro la Samp risulta esser già decisiva per l’Europa. In caso di sconfitta o pareggio, i granata potrebbero perdere definitivamente il treno per la volata finale.