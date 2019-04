Torino, Mazzarri sicuro: «Li abbiamo schiacciati, meritavamo la vittoria»

Walter Mazzarri commenta così il passo falso dei Granata al Tardini. La convincente vittoria interna contro la Samp non trova continuità

Nel post-partita di Parma-Torino, uno sconsolato Mazzarri fa il punto della situazione dopo il pareggio a reti inviolate contro i Ducali. Ai microfoni di Sky Sport ha così commentato: «Li abbiamo schiacciati, abbiamo creato tutti i presupposti per fare gol. E’ la terza partita di seguito che giochiamo con gli stessi giocatori, lì davanti bisogna essere lucidi per fare gol e oggi non ci siamo riusciti. E’ andata così mi dispiace, è stata una partita stregata. Avevamo tante defezioni, poi questi ragazzi avevano fatto benissimo la scorsa giornata contro la Sampdoria, avrei potuto cambiare se avessi avuto qualche giocatore in più a disposizione. E’ chiaro che si perde lucidità, ma non è una scusante. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio troppe volte, anche Belotti non era lucidissimo ma non era facile».

Sulla classifica e la corsa Europa, Mazzarri è così intervenuto:«Oggi era giusto fare tre punti perché lo meritavamo. Se Parigini dà la palla vinciamo la partita, anche Berenguer se la stoppava meglio potevamo andare in vantaggio. Si sbaglia l’ultimo passaggio, loro che hanno qualità hanno fatto qualche errore. Oggi un gol lo meritavamo, meritavamo la vittoria.»

Sulla partita tra Juventus e Milan di questa sera: «Oggi meritavamo di essere a un punto dal Milan, ma noi guardiamo noi stessi non guardiamo la classifica. Per come avevamo giocato due giorni fa dovevamo vincere»