Il Torino saluta Petrachi. Dimissioni per il direttore sportivo, pronto ad andare alla Roma. Le ultimissime notizie

Gianluca Petrachi ha deciso: non sarà più il direttore sportivo del Torino. Il direttore sportivo del Toro ha deciso di salutare la piazza granata e, secondo Sky Sport, ha rassegnato le sue dimissioni nella giornata di ieri.

La sua assenza alla conferenza di Moretti aveva fatto scalpore. Ora è stato scoperchiato il vaso di Pandora: Petrachi ha rassegnato le dimissioni ieri sera e ora attende solo il via libera del presidente Cairo per unirsi alla Roma. Con lui, in giallorosso si sposteranno anche due suoi uomini di fiducia.