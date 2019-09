Torino Primavera, Sesia: «Col lavoro otterremo i risultati meritati»

Torino Primavera, il tecnico Sesia pronto al rilancio: «A poco a poco cercheremo la nostra filosofia. I risultati arriveranno col lavoro»

Il campionato Primavera, per il Torino, non è iniziato nel migliore dei modi. Nel debutto stagionale è arrivata una sconfitta di misura per mano del Napoli, che ha reso amaro l’esordio di Sesia in panchina. Lunedì pomeriggio c’è subito l’occasione di riscattarsi, contro l’insidiosa Roma. Il mister della selezione giovanile ha parlato, a tal proposito, in occasione del Toro Day di Grugliasco:

«La sconfitta col Napoli? Ci siamo presentati con quattro debuttanti in questo campionato, a poco a poco cercheremo la nostra filosofia. Sono convinto che col lavoro, e con l’aiuto di un grande staff che mi aiuterà tanto, questa squadra otterrà i risultati che merita la storia del Torino».