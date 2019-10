Torino, Rincon il recupera palloni. Ecco il dato sul centrocampista

Torino, Rincon è il migliore della rosa riguardo al recupero palloni. Ben 49 sfere riconquistate, lo bracca Baselli con appena due in meno

Tomas Rincon è da diverse stagioni un leader del Torino. Il centrocampista ha determinate caratteristiche che lo rendono poco pericoloso in zona gol, ma funzionale nel compito di recupera palloni.

La Gazzetta dello Sport analizza il dato di sfere riconquistate da lui e Baselli, i primi due a fare questo lavoro “sporco” nei granata. Per il venezuelano ben 49 palle, per l’italiano appena due in meno. Domina la speciale classifica Miguel Veloso, con 55 recuperi.