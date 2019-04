Torino, Rincon polemico sui social: «Chiediamo più rispetto» – FOTO

Il centrocampista del Torino, Tomas Rincon, si è unito alle proteste per l’arbitraggio del match contro il Cagliari attraverso un post social – FOTO

Il Torino trova solo un punto contro il Cagliari. Un punto che però resta stretto ai granata che, a partire dal Presidente Urbano Cairo, hanno protestato per il pessimo arbitraggio. Una conduzione di gara definita “di parte” e totalmente squilibrata.

Alle proteste si è unito anche Tomas Rincon, centrocampista venezuelano dei granata, che si è scatenato su Instagram: «Dispiacere e rabbia per il risultato di oggi. Chiediamo solo un po’ più di rispetto in certi episodi che vanno gestiti con gli stessi parametri di valutazione per tutti. Comunque, pensiamo a noi e a continuare a pedalare tutti insieme».