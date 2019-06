Roberto Pereyra è uno degli obiettivi del Torino per la prossima stagione. Mazzarri vorrebbe allenarlo nuovamente

Il Torino non molla Roberto Pereyra. Il calciatore argentino del Watford potrebbe tornare a giocare in Italia con Walter Mazzarri che lo ha già potuto allenare nel corso della sua esperienza al Watford.

Secondo Sky Sport, il nome di Pereyra è da tenere in considerazione per il mercato del Toro. Con i granata ripescati in Europa League, la trattativa potrebbe tornare in auge.