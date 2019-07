Torino, Sannino dall’Ungheria sul match col Debrecen: «Ha le carte in regola per vincere»

Manca poco meno di una settimana al match di Europa League tra il Torino e gli ungheresi del Debrecen al Moccagatta di Alessandria. Dall’Ungheria arrivano rassicurazioni per il club granata: sono quelle di Giuseppe Sannino, allenatore della Honvéd con una profonda conoscenza del calcio italiano. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

«Il Debrecen? É una delle squadre più importanti dell’Ungheria ma il Toro ha tutte le carte in regola per essere superiore. Il verdetto poi come sempre lo emette il campo»