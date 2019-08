Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la prima giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Dal nostro inviato) Torino Sassuolo Live: prima giornata di Serie A per le due compagini che questa sera si affrontano allo stadio Olimpico Grande Torino. Grande attesa per vedere all’opera due formazioni che vogliono sognare in grande.

Sintesi Torino Sassuolo MOVIOLA

14′ Gol di Zaza – Cross pennellato di Ansaldi per la testa di Zaza: colpo di testa imparabile del numero 11 ed ennesimo gol dell’ex per lui.

20′ Zaza sfiora il bis – Ancora Toro pericoloso: cross di Ansaldi e colpo di testa velenoso del numero 11 che sfiora il palo.

33′ – De Silvestri manca il gol – Ansaldi fa il bello e il cattivo tempo sulla sua fascia: assist perfetto per De Silvestri ma il terzino clamorosamente manda il pallone a lato.

Torino Sassuolo 0-0: risultato e tabellino

RETI: 14′ Zaza (T)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Izzo, De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zazi, Belotti. A disp: Gemello, Rosati, Singo, Djidji, Meitè, Ola Aina, Berenguer, Parigini, Millico, Rauti. All. Walter Mazzarri

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Obiang, Locatelli; Traorè; Boga, Caputo. A disp: Pegolo, Russo, Goldaniga, Gravillon, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Mazzitelli, Duncan, Djuricic, Raspadori, Brignola. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Fabbri (Ravenna)

AMMONITI: Marlon, Bourabia (S); Ansaldi, Bremer (T)