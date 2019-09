Torino: senza Ansaldi, ci si aggrappa subito a Verdi

Visto che Ansaldi mancherà ancora per un po’ causa infortunio, il Torino chiederà subito molto a Verdi. L’ex Napoli può arricchire il gioco offensivo

Finora Ansaldi è stato catalizzatore della manovra offensiva del Torino. Senza un gioco interno efficace tra le linee, i granata hanno attaccato soprattutto tramite cross, che partivano quasi tutti dal lato dell’argentino.

Visto che l’ex Genoa mancherà ancora per un po’ causa infortunio, il Toro potrebbe sperimentare già l’apporto di Verdi, acquistato per aumentare la qualità nella trequarti avversaria. Insomma, i granata devono arricchire le proprie soluzioni offensive per fare il salto di qualità. Contro il Lecce può essere un buon test.