Il Torino è sulle tracce di Simone Verdi e ha in mano il sì del giocatore. Si lavora per chiudere con il Napoli

Simone Verdi, esterno d’attacco del Napoli, è il grande obiettivo del Torino. Secondo Tuttosport, il calciatore è pronto a cambiare maglia e ad accettare la corte di Walter Mazzarri.

Il giocatore e il Torino attendono solo il via libera dal Napoli. Il Toro ha offerto 22 milioni di euro per l’esterno ex Bologna. I contatti tra le parti sono frequenti: il Napoli è in pole per l’acquisto di Verdi.