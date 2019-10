Torino, Sirigu: «Positivo avere tre granata in azzurro. Ecco i nostri obiettivi»

Torino, parla Sirigu: «Tre granata in Nazionale? Vuol dire che stiamo facendo bene. Vogliamo confermarci tra le prime sei-sette ogni anno»

Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’estremo difensore:

«Per il Toro è importante avere tre giocatori in Nazionale in pianta stabile: vuol dire che la squadra sta facendo bene e che abbiamo italiani di livello. L’obiettivo è diventare una squadra granitica, che possa confermarsi fra le prime sei-sette ogni anno, e non sporadicamente. Non perché oggi c’è Belotti e magari domani no. Dobbiamo arrivare ad un certo livello e da lì non scendere più».