Il centrocampista del Torino, Roberto Soriano, ha chiesto scusa ai tifosi per aver messo il like a Ronaldo… ma ci ricasca con Dybala – FOTO

Roberto Soriano è finito da ieri sera nel mirino dei tifosi granata per aver messo “il like” alla foto del gol di Ronaldo su Instagram. Per tale motivo, il centrocampista del Torino ha voluto scusarsi con i tifosi granata tramite un post social. Nel post Soriano scrive le seguenti parole: «Chiedo scusa a tutti i tifosi per aver messo un like ad una foto per errore (dovuta alla velocità nello scorrere le pagine). Non voleva essere una provocazione, è stato solo uno sbaglio!!! Scusate e forza toro». Eppure, intanto spunta un altro like sui social di Soriano.. questa volta indirizzato ad una foto di Dybala nei spogliatoi al termine del Derby. Chissà come reagiranno i tifosi granata di fronte a quest’altro “affronto”.