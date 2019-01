Dopo il cartellino rosso contro la Lazio, Meité ha rimediato dal Giudice Sportivo due giornate di squalifica. Pronto il ricorso granata

Il Giudice Sportivo non è stato affatto clemente con Soualiho Meité. Il giocatore del Torino ha ricevuto due giornate di squalifica per l’espulsione rimediata nella trasferta contro la Lazio. La società granata ha espresso il proprio disappunto nei confronti del provvedimento, dicendosi pronta a presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. L’obiettivo è la riduzione della squalifica ad una sola giornata, per avere il giocatore disponibile per la sfida con l’Inter.