Il Torino riparte da Ola Aina. Il club di Cairo verserà 10 milioni di euro nelle casse del Chelsea per l’esterno

Ola Aina rimane a Torino. L’esterno arrivato in estate dal Chelsea, rimarrà in granata. Il giocatore era in prestito con opzione di riscatto e il Toro, nella serata di ieri, ha formalizzato l’accordo con i Blues per la permanenza del giocatore alla corte di Mazzarri.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Torino verserà nelle casse di Abramovich 10 milioni di euro. L’intenzione manifestata nei giorni scorsi è stata effettivamente formalizzata nelle ultime ore.