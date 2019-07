Torino, ufficiale il rinnovo di Izzo fino al 2024 – FOTO

Torino, Izzo rinnova il suo contratto fino al 2024. Il difensore: «Felice di continuare qui, affronteremo ancora tante battaglie insieme»

I colpi in entrata in casa Torino ritardano ad arrivare, ma al contempo Urbano Cairo e Massimo Bava hanno rinnovato il contratto di Armando Izzo fino al 2024. Dopo le numerosi voci di mercato il difensore partenopeo ha quindi siglato il nuovo accordo con la società granata.

Lo testimonia lui stesso grazie a un post sul proprio account Instagram, in cui è ritratto in sede con Urbano Cairo mentre mette tutto nero su bianco. Il centrale, insieme al resto dei compagni, è atteso dall’andata dei preliminari di Europa League in programma giovedì prossimo.