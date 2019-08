Torino, ufficiali tre cessioni: in prestito tre giovani granata

Il Torino ha ufficializzato tre colpi in uscita. Partono in prestito tre giovani granata, con l’obiettivo di giocare con continuità

Si lavora anche in uscita in casa Torino. I granata hanno ufficializzato le cessioni di tre giovani: si tratta di Ferigra, Carissoni e Kone.

Il primo giocherà nell’Ascoli Calcio, al quale è stato ceduto a titolo temporaneo per una stagione. Il secondo andrà al Lecco, sempre a titolo temporaneo per un solo anno. Anche il terzo giocatore si trasferirà in prestito per un anno: sta volta la destinazione è il Cosenza.