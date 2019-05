Torino, ultima all’Olimpico per prendersi il giusto tributo dai tifosi

Torino e Lazio si affronteranno all’Olimpico senza pretese. Per i granata è l’occasione di salutare al meglio i propri tifosi

La stagione del Torino si chiuderà domani pomeriggio nella gara interna contro la Lazio. Sarà una partita dalle poche pretese, poiché entrambe le compagini non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato. I biancocelesti sono già sicuri di partecipare alla prossima Europa League grazie al successo in Coppa Italia. Obiettivo che anche il Toro ha accarezzato a lungo, fino a qualche settimana fa.

Poi, il brusco risveglio. Difficile recriminare qualcosa alla squadra di Mazzarri, che in fin dei conti è mancata soltanto nella partita della settimana scorsa contro l’Empoli. Domani, all’Olimpico, sarà l’occasione per il saluto ai propri tifosi, che hanno spinto ardentemente per tutta l’annata. Con un arrivederci alla prossima stagione, in cui si riproverà a realizzare quel sogno europeo.