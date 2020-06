Torino, Vagnati: «Il nostro unico obiettivo è la salvezza»

Il nuovo direttore dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese

Poco prima dell’inizio del match tra Torino e Udinese il ds Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Contro il Parma è stata una partita importante sotto il punto di vista della voglia e dell’intensità mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol subito. A differenza di alcune partite che abbiamo fatto prima della sosta abbiamo dimostrato compattezza. Quando abbiamo presentato Longo abbiamo dimostrato la nostra fiducia allo staff tecnico e la mia presenza al fianco di Moreno lo dimostra. Vogliamo pensare partita per partita in questo momento, l’obiettivo primario è rimanere in Serie A. In questo momento dobbiamo pensare solo alla salvezza. Il terzo giorno che sono arrivato qui ho detto al tecnico che vedo ogni giorno sui giornali un nuovo allenatore accostato al Torino, l’ho rassicurato sul fatto che non ho chiamato nessuno, ha piena fiducia».