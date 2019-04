Tuttosport, giornale torinese, pubblica un dossier dettagliato dei torti subiti dal Toro in questa stagione. Granata secondi

Quest’anno il rapporto tra Torino e VAR è stato più tumultuoso che mai. Certo, anche l’anno passato non fu dei più esaltanti: il primo errore di sempre sull’utilizzo della tecnologia avvenne proprio in un Bologna-Torino. E a pagarne le spese fu il Toro di Mihajlovic, allora tecnico dei granata. Ma quest’anno la situazione è davvero critica. Anche il patron granata Cairo, di solito presidente composto e poco polemico, si è sbottonato animatamente dopo gli episodi di Torino-Cagliari.

Ci pensa Tuttosport a fare il resoconto, pubblicando un dossier approfondito dei torti arbitrali subiti dai granata in questa stagione ed una classifica virtuale senza errori arbirrali. Segnati 20 episodi in 14 partite. Mancano 21 punti secondo il giornale torinese. La squadra di Mazzarri sarebbe quindi seconda in classifica a quota 71 punti, davanti al Napoli di 4 punti e a -13 dalla Juve. Certo, un calcolo piuttosto fazioso, ma Belotti e compagni hanno sicuramente più di qualche occasione da recriminare.