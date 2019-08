Torino-Wolverhampton, parla Cutrone in vista dell’importantissima sfida d’andata dei playoff di Europa League

Patrick Cutrone, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida con il Torino: «Noi e il Torino siamo due squadre molto simili. Non sarà semplice perché è una squadra molto organizzata. È bellissimo giocare in questo stadio, per questi tifosi».

«Ero al Milan da quando avevo 8 anni, li ringrazio per quello che sono e sarò sempre un loro tifoso ma nel calcio bisogna fare delle scelte».