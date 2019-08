Torino Wolverhampton: Raul Jimenez è incontenibile per i granata

Raul Jimenez ha fatto la differenza in Torino-Wolverhampton. I movimenti senza palla del messicano hanno seminato il panico

Mazzarri nel post match di Torino-Wolverhampton si è soffermato sulla difficoltà nel seguire i movimenti di Raul Jimenez, soprattutto nella ripresa. In effetti l’attaccante messicano, oltre alla forza fisica e alla capacità di giocare spalle alla porta, ha una grande sensibilità nei movimenti senza palla. Svaria molto tanto in orizzontale quanto in verticale.

Nel secondo tempo il Torino si è allungato e non è riuscito a leggere bene i suoi movimenti. L’azione del terzo gol ne è un esempio: quando i granata perdono palla, non c’è alcuna marcatura preventiva su di lui, coi 3 difensori che restano passivi. Come si vede nella slide sopra, la punta dei Wolves è liberissimo di ricevere e di puntare verso la porta. Poi N’Koulou fa il resto.