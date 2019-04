Torino, Zaza ancora out contro il Parma: dubbio sulla trequarti per Mazzarri

Zaza verso la seconda panchina consecutiva. Mazzarri vuole riproporre gli undici vincenti. Dubbio Berenguer-Parigini sulla trequarti

Il Torino vola e la filosofia del mister toscano non cambia “squadra che vince non si cambia”. A Parma, i granata scenderanno in campo con l’undici che ha vinto contro la Samp, nonostante qualche ritocco causa acciacchi da tour de force. In conferenza stampa, infatti, Mazzarri si è lamentato dei tanti indisponibili.

In tutto questo, l’unica certezza. Anzi, due. La prima è Andrea Belotti, autore della doppietta decisiva contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. La seconda è la panchina di Zaza, nonostate il forfait di Iago Falque a causa dell’infortunio. La prestazione deludente di Firenze scotta ancora. Dietro il Gallo potrebbe essere riproposta la trequarti vista in campo mercoledì: Baselli–Berenguer. Quest’ultimo in ballottaggio con Parigini. Tutto dipenderà dal gioco sulle fasce. L’acciaccato De Silvestri, infatti, potrebbe costringere Mazzarri a schierare sia Parigini che lo spagnolo ex Osasuna. Dall’altro lato, Ansaldi sarà costretto agli straordinari.