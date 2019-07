Toro, l’allenatore del Debrecen: «Domani serve un miracolo»

L’allenatore del Debrecen, Andres Herczeg, ha presentato la sfida di ritorno contro il Toro nella conferenza stampa odierna

Nella giornata di oggi, al Nagyerdei Stadion di Debrecen, l’allenatore degli ungheresi, Andres Herczeg, ha presentato la sfida di ritorno contro il Toro. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Toronews: «Sappiamo che per noi è difficile, il Torino è su un altro livello rispetto a noi e lo ha dimostrato all’andata. Peccato perché i tre gol erano evitabili. Io non ho potuto rimproverare niente ai miei giocatori per il match di andata. E’ normale che il Torino sia su un altro livello, anche solo guardando la differenza di valore delle rose. Ora ovviamente spero che domani potremo fare meglio, portando a casa un risultato più equilibrato. Domani verranno tanti tifosi, vogliamo fare bella figura davanti a loro».

«Certo, serve un miracolo e serve tanta fortuna perché loro sono una buona squadra, aggressivi, con un buon possesso palla e forti mentalmente. Per noi domani l’importante è dare ai nostri tifosi la sensazione che sul campo abbiamo dato tutto e uscire dal campo senza rimpianti. I nostri tifosi devono essere soddisfatti della nostra prestazione. Ne aspettiamo più di 15mila. Abbiamo studiato nei minimi dettagli la partita del match di andata, abbiamo capito quali sono stati gli errori».