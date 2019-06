Toro, Baselli potrebbe partire per finanziare un grande mercato

Daniele Baselli è uno dei tanti giocatori del Toro al centro del mercato, e potrebbe lasciare i granata per finanziare un importante mercato

L’obiettivo del Toro di questa estate è confermare quasi in toto il gruppo che ha ben figurato in campionato, e per questo è stata compilata una lista di incedibili, di cui non fa parte Baselli, uno dei giocatori con maggiore mercato. Sirigu, Nkoulou, Izzo, Ansaldi, Rincon e Belotti sono invece i calciatori per cui Urbano Cairo è pronto a rifiutare qualunque offerta. Discorso diverso per Daniele Baselli, cui la società granata è disposta a rinunciare in cambio di 20 milioni di euro.

Il centrocampista bresciano interessa a Lazio e Napoli, da tempo sulle sue orme. Baselli è stato individuato da Simone Inzaghi come il sostituto ideale del partente Milinkovic Savic, ma il Toro preferirebbe cederlo al Napoli. L’idea sarebbe infatti quella di una doppia operazione che coinvolga Simone Verdi, il primo nome della lista di Mazzarri per dare fantasia alla manovra granata. I due giocatori hanno una valutazione simile, e la stessa età, e lo scambio ha buone possibilità di andare in porto.

In caso contrario il Toro potrebbe cedere Baselli e reinvestire sul mercato quanto guadagnato. Pagato poco più di 5 milioni 4 estati fa, il centrocampista genererebbe così un’importante plusvalenza per il bilancio granata. La sua cessione obbligherebbe il Toro a una operazione in entrata per rinforzare il reparto, ma la crescita di Lukic ha dimostrato che i granata hanno già in casa una valida alternativa. La partenza di Baselli non è però assolutamente certa, e a quel punto potrebbe essere Meité il sacrificato sul mercato. Il francese ha iniziato alla grande la sua esperienza italiana, ma poi non ha dato seguito alle prime ottime prestazioni. L’interesse del Tottenham è concreto, ma a livello di plusvalenza il Toro non avrebbe lo stesso profitto rispetto a quanto accadrebbe con Baselli.