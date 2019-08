Toro, Baselli torna in gruppo: le ultime sull’allenamento odierno

Nel corso dell’allenamento pomeridiano del Toro al Filadelfia, il centrocampista Daniele Baselli è tornato in gruppo

Buone notizie per il Toro. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, la società granata ha reso noto che il centrocampista Daniele Baselli è tornato regolamento in gruppo. Restano ancora out Edera, Falque, Lyanco, Parigini e Djidji.

Ecco il comunicato del club: «Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia di preparazione alla partita di giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk, match di andata del secondo turno di qualificazione alla Uefa Europa League. Baselli è sceso regolarmente in campo con i compagni, mentre Edera, Falque, Lyanco e Parigini hanno seguito le rispettive tabelle di lavoro».

«Djidji, come da programma concordato assieme allo staff medico granata, ha svolto la visita di controllo con il professor Giuliano Cerulli, l’ortopedico che tre mesi fa l’ha operato al ginocchio destro. Il consulto ha confermato che il difensore francese può continuare il piano di recupero per il completo ritorno all’attività sportiva. Il calendario di domani prevede una sessione tecnico-tattica pomeridiana, allo stadio Olimpico Grande Torino».