Toro, Bava ha scelto il suo erede: un grande ex torna in granata

Toro, Bava ha scelto il suo erede: un grande ex pronto a tornare in granata in qualità di responsabile del settore giovanile

Prende forma la nuova struttura societaria del Toro. Con il rampante Massimo Bava in odore di “promozione” al posto di Gianluca Petrachi, ma non soltanto. Perché il prossimo direttore sportivo granata, di conseguenza, lascerà vacante il posto di responsabile del vivaio.

Un ruolo che, con ogni probabilità, andrà a ricoprire Andrea Fabbrini. Il “Toro di Pinerolo“, infatti, è in uscita dalla Pro Vercelli dove ha ricoperto analoga mansione negli ultimi due anni, dopo quattro stagioni in granata da capo dell’area scouting. Prenderà in mano il vivaio fino all’Under 17, mentre la Primavera resterà di competenza dello stesso Bava.