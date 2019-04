Toro, Belotti fattore Olimpico: 4 gol nelle sue ultime 4 partite in casa

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha trovato 4 gol nelle sue ultime quattro partite giocate all’Olimpico

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha aperto le danze ieri sera contro il Milan. Nella gara più importante dell’anno per i granata, il gallo si è fatto trovare pronto e ha segnato su rigore il gol che ha di fatto tagliato le gambe ai rossoneri. Dal dischetto, il gallo aveva sbagliato due rigori di fila in Serie A, ma ieri sera si è fatto trovare preparato e pronto.

Belotti sta trovando una forma smagliante in questo finale di stagione. E proprio il granata può esser la chiave per la partecipazione alla prossima Europa o Champions League. Per il gallo, il fattore Olimpico sta diventando un’arma in più. Nelle sue ultime 4 partite di campionato, l’attaccante del Toro ha infatti trovato ben 4 reti.